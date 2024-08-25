Мужчину, который мог выбросить женщину и ребенка из окна, задержали в Москве

На юго-востоке Москвы задержали 39-летнего мужчину, который, предположительно, выбросил из окна женщину и ребенка. Об этом сообщили в столичном СК.

Известно, что в ближайшее время задержанного доставят в СК Москвы для проведения следственных действий. Сообщалась, что ему потребовалась медпомощь. При этом отмечается, что точная информация произошедшего пока уточняется.

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Согласно данным правоохранителей, погибшими оказались женщина 1988-го года рождения и ее сын 2023-го года рождения. По данным Telegram-канала «Baza», ЧП произошло в многоэтажном доме в ЖК «Лефортово парк». Мужчина также выкидывал из окна вещи.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Дагестане подросток на грузовике насмерть сбил своего пятилетнего брата.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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