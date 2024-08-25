Мужчину, который мог выбросить женщину и ребенка из окна, задержали в Москве

На юго-востоке Москвы задержали 39-летнего мужчину, который, предположительно, выбросил из окна женщину и ребенка. Об этом сообщили в столичном СК.

Известно, что в ближайшее время задержанного доставят в СК Москвы для проведения следственных действий. Сообщалась, что ему потребовалась медпомощь. При этом отмечается, что точная информация произошедшего пока уточняется.