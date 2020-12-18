Мужчина, взявший заложников во Франции, обнаружен мертвым
Полицейские во Франции обнаружили мертвыми мужчину, взявшего заложников в коммуне Домон, и его жену. Об этом сообщает РИА Новости.
Мужчина, ранее захвативший в заложники свою жену, убил ее и покончил жизнь самоубийством. По данным телеканала BFMTV, женщина ранее подавала жалобы на мужа из-за систематического бытового насилия. До этого пара начала бракоразводный процесс.
Мужчина являлся руководителем компании, в офисе которой и произошло убийство. Он был вооружен и нанес ранения еще двум работникам компании. В настоящий момент им уже оказана помощь, их жизни вне опасности.
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