Мужчина, взявший заложников во Франции, обнаружен мертвым

Полицейские во Франции обнаружили мертвыми мужчину, взявшего заложников в коммуне Домон, и его жену. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина, ранее захвативший в заложники свою жену, убил ее и покончил жизнь самоубийством. По данным телеканала BFMTV, женщина ранее подавала жалобы на мужа из-за систематического бытового насилия. До этого пара начала бракоразводный процесс.

Мужчина являлся руководителем компании, в офисе которой и произошло убийство. Он был вооружен и нанес ранения еще двум работникам компании. В настоящий момент им уже оказана помощь, их жизни вне опасности.

