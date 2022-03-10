Мужчина в Подмосковье сбил на машине своего двухлетнего сына

Отмечается, что мужчина забрал ребенка из детского сада, но не сразу посадил его в автомобиль, а сначала снял машину с ручного тормоза. После этого авто покатилось вперед и сбило ребенка.

Мальчика госпитализировали в медучреждение с тупой травмой живота и черепно-мозговой травмой.