Мужчина в Подмосковье сбил на машине своего двухлетнего сына

В Химках 30-летний мужчина случайно сбил на машине своего двухлетнего сына. Об этом сообщает Mk.ru.

По данным источника, инцидент произошел на Фестивальной улице вечером 9 марта.

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Отмечается, что мужчина забрал ребенка из детского сада, но не сразу посадил его в автомобиль, а сначала снял машину с ручного тормоза. После этого авто покатилось вперед и сбило ребенка.

Мальчика госпитализировали в медучреждение с тупой травмой живота и черепно-мозговой травмой.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:АвтомобильРебенокАварияХимкиПодмосковье
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