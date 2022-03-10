Мужчина в Подмосковье сбил на машине своего двухлетнего сына
10 марта 202216:51
В Химках 30-летний мужчина случайно сбил на машине своего двухлетнего сына. Об этом сообщает Mk.ru.
По данным источника, инцидент произошел на Фестивальной улице вечером 9 марта.
Отмечается, что мужчина забрал ребенка из детского сада, но не сразу посадил его в автомобиль, а сначала снял машину с ручного тормоза. После этого авто покатилось вперед и сбило ребенка.
Мальчика госпитализировали в медучреждение с тупой травмой живота и черепно-мозговой травмой.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru