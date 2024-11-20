Мужчина в Москве упал на рельсы на станции метро «Марксистская»

Уточняется, что он не пострадал. Его оперативно подняли на платформу и передали сотрудникам полиции.

В Дептрансе уточнили, что движение поездов на Калининской линии уже вводится в график.

Ранее стало известно, что полиция Москвы задержала таксиста, который обстрелял автобус с пассажирами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

