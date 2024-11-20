Мужчина в Москве упал на рельсы на станции метро «Марксистская»
20 ноября 202413:05
Мужчина, предположительно, в нетрезвом состоянии оступился и упал на рельсы на станции метро «Марксистская» в Москве, сообщило агентство «Москва».
Уточняется, что он не пострадал. Его оперативно подняли на платформу и передали сотрудникам полиции.
В Дептрансе уточнили, что движение поездов на Калининской линии уже вводится в график.
Ранее стало известно, что полиция Москвы задержала таксиста, который обстрелял автобус с пассажирами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru