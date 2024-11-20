Мужчина в Москве упал на рельсы на станции метро «Марксистская»

Мужчина, предположительно, в нетрезвом состоянии оступился и упал на рельсы на станции метро «Марксистская» в Москве, сообщило агентство «Москва».

В московском метро нашли кошку в переноске, владельца разыскивают

Уточняется, что он не пострадал. Его оперативно подняли на платформу и передали сотрудникам полиции.

В Дептрансе уточнили, что движение поездов на Калининской линии уже вводится в график.

Ранее стало известно, что полиция Москвы задержала таксиста, который обстрелял автобус с пассажирами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПострадавшиеМетрополитен

Горячие новости

Все новости

партнеры