Мужчина в Москве брызнул из баллончика в продавщицу на просьбу показать паспорт

Отмечается, что злоумышленник уже задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК «Хулиганство», пишет «Газета.ру». Он отпущен под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что правоохранители в Петербурге возбудили дело по факту вооружённого ограбления банка. Злоумышленник в медицинской маске украл с помощью «предмета, похожего на пистолет» порядка 4 млн рублей, сообщает RT.



