Мужчина в Москве брызнул из баллончика в продавщицу на просьбу показать паспорт
Полицейские задержали жителя Москвы, брызнувшего газово-перцовым баллончиком в лицо продавщицы на просьбу показать паспорт. Об этом говорится на сайте МВД медиа.
Инцидент произошел в магазине на улице Декабристов. Мужчина собирался приобрести алкоголь. Продавец попросила показать паспорт, в ответ покупатель брызнул из баллончика ей в лицо и скрылся.
Отмечается, что злоумышленник уже задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК «Хулиганство», пишет «Газета.ру». Он отпущен под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что правоохранители в Петербурге возбудили дело по факту вооружённого ограбления банка. Злоумышленник в медицинской маске украл с помощью «предмета, похожего на пистолет» порядка 4 млн рублей, сообщает RT.
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