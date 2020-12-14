Мужчина в Москве брызнул из баллончика в продавщицу на просьбу показать паспорт

Полицейские задержали жителя Москвы, брызнувшего газово-перцовым баллончиком в лицо продавщицы на просьбу показать паспорт. Об этом говорится на сайте МВД медиа.

Инцидент произошел в магазине на улице Декабристов. Мужчина собирался приобрести алкоголь. Продавец попросила показать паспорт, в ответ покупатель брызнул из баллончика ей в лицо и скрылся.

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Отмечается, что злоумышленник уже задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК «Хулиганство», пишет «Газета.ру». Он отпущен под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что правоохранители в Петербурге возбудили дело по факту вооружённого ограбления банка. Злоумышленник в медицинской маске украл с помощью «предмета, похожего на пистолет» порядка 4 млн рублей, сообщает RT.


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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
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