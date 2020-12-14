Выписана из больницы девочка, которую мать полгода держала в шкафу

Девочку из уральского города Карпинск, которую мать с рождения прятала в шкафу, выписали из больницы в Екатеринбурге. Об этом говорится в пресс-службе медучреждения.

Медики сообщили, что сейчас состояние ребенка стабильное, а вес составляет более 6 килограммов.