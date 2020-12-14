Выписана из больницы девочка, которую мать полгода держала в шкафу
Девочку из уральского города Карпинск, которую мать с рождения прятала в шкафу, выписали из больницы в Екатеринбурге. Об этом говорится в пресс-службе медучреждения.
Медики сообщили, что сейчас состояние ребенка стабильное, а вес составляет более 6 килограммов.
Ранее уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что до окончания следствия над матерью девочка будет находиться в одном из учреждений для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. После ее планируется передать под опеку родственникам, пишут «Известия».
Предполагается, что 37-летняя жительница Карпинска родила дочь в апреле, полгода она скрывала младенца в шкафу, сообщает Ura.ru. Известно об этом стало 9 октября. Медики диагностировали у ребенка дистрофию третьей степени. В отношении матери заведено дело об «истязании».
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