Мужчина в Красноярске открыл стрельбу из ружья на рынке

На одном из рынков в Красноярске мужчина открыл огонь из ружья после возникновения конфликта. Об этом сообщает региональное отделение МВД. Стрелок задержан.

Мужчина выстрелил в воздух, от его действий никто не пострадал, отмечается в сообщении ведомства. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).