Мужчина в Красноярске открыл стрельбу из ружья на рынке

На одном из рынков в Красноярске мужчина открыл огонь из ружья после возникновения конфликта. Об этом сообщает региональное отделение МВД. Стрелок задержан.

Мужчина выстрелил в воздух, от его действий никто не пострадал, отмечается в сообщении ведомства. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).

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Ранее вооруженный мужчина на хуторе рядом с Анапой открыл стрельбу на поминках, убив одного человека и ранив еще троих. Как сообщает ТАСС, причиной нападения стал «конфликт между криминальными элементами».



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ФОТО: pixabay.com
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