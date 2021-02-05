Мужчина в Красноярске открыл стрельбу из ружья на рынке
На одном из рынков в Красноярске мужчина открыл огонь из ружья после возникновения конфликта. Об этом сообщает региональное отделение МВД. Стрелок задержан.
Мужчина выстрелил в воздух, от его действий никто не пострадал, отмечается в сообщении ведомства. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).
Ранее вооруженный мужчина на хуторе рядом с Анапой открыл стрельбу на поминках, убив одного человека и ранив еще троих. Как сообщает ТАСС, причиной нападения стал «конфликт между криминальными элементами».
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