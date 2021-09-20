Мужчина в Алма-Ате расстрелял судебных исполнителей
20 сентября 202115:55
Мужчина в Алма-Ате открыл стрельбу по судебным исполнителям. В результате ЧП погибли пять человек, в том числе двое полицейских.
На данный момент стрелявший задержан.
В понедельник утром 18-летний студент устроил стрельбу в Пермском госуниверситете. В результате шесть человек погибли, еще более 20 пострадали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru