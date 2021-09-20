Мужчина в Алма-Ате расстрелял судебных исполнителей

Мужчина в Алма-Ате открыл стрельбу по судебным исполнителям. В результате ЧП погибли пять человек, в том числе двое полицейских.

На данный момент стрелявший задержан.

Убивал из ненависти. Что известно о стрельбе в Пермском университете

В понедельник утром 18-летний студент устроил стрельбу в Пермском госуниверситете. В результате шесть человек погибли, еще более 20 пострадали.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СтрельбаКазахстан
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