Мужчина в Алма-Ате расстрелял судебных исполнителей

Власти Прикамья сегодня отменили все занятия в школах, техникумах и колледжах региона Кремль позитивно оценивает прошедшие выборы с точки зрения конкурентности Верховный суд РФ запретил разводить кур на садовых участках Валерий Карпин огласил расширенный список команды на отборочные матчи ЧМ-2022