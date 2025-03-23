Мужчина устроил стрельбу в метро Санкт-Петербурга

По данным источника, инцидент произошел примерно в 23:00 часа по московскому времени накануне на станции «Василеостровская». Отмечается, что правонарушитель был задержан. Им оказался 19-летний безработный житель Петроградского района города.

В отношении задержанного был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). В настоящее время в МВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в США во время стрельбы в Лас-Крусесе пострадали несколько человек.