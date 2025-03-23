Мужчина устроил стрельбу в метро Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге мужчина после ссоры с пассажирами в вагоне метро начал стрелять из пускового сигнального устройства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.
По данным источника, инцидент произошел примерно в 23:00 часа по московскому времени накануне на станции «Василеостровская». Отмечается, что правонарушитель был задержан. Им оказался 19-летний безработный житель Петроградского района города.
В отношении задержанного был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). В настоящее время в МВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в США во время стрельбы в Лас-Крусесе пострадали несколько человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru