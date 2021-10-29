Мужчина, ударивший полицейского стулом в Москве, арестован
В Москве арестован мужчина, ударивший полицейского стулом. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда столицы.
Инцидент произошел 28 октября в одном из ресторанов на Арбате. По данным источника, гражданин 1991 года рождения сорвал с полицейского нагрудный знак и ударил правоохранителя стулом по руке, после чего был задержан. По сообщениям СМИ, обвиняемый работал в этом ресторане барменом. Конфликт вспыхнул из-за требования остановить работу заведения.
«Суд избрал Ковалеву В.А. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 28 декабря», - отметили в ведомстве.
Мужчине грозит до 5 лет колонии, если его признают виновным в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для его здоровья.
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