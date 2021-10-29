Мужчина, ударивший полицейского стулом в Москве, арестован

«Суд избрал Ковалеву В.А. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 28 декабря», - отметили в ведомстве.

Мужчине грозит до 5 лет колонии, если его признают виновным в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для его здоровья.