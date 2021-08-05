Мужчина убил пятерых членов семьи в Хакасии

Местный житель Панов убил семью Хнычевых из пяти человек в селе Джирим в Хакасии, сообщил Следственный комитет.

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Как сообщил Telegram-канал 112, сразу после освобождения из тюрьмы преступник вломился в чужой дом и убил семью — трех взрослых и двух детей. Кроме того, он пытался проникнуть и в другие дома, однако двери были заперты.

По предварительной информации, убийцу поймали трое местных, сбив его на машине. Ранее Панов отсидел 18 лет за убийство двух женщин.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ХакасияУбийство
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