В Испании произошло убийство россиянки

Гражданка РФ была убита в испанской провинции Малага. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что полиция задержала подозреваемого в преступлении - 53-летнего сожителя погибшей.

Глава испанского правительства Педро Санчес выразил соболезнования родным и близким погибшей, подчеркнув важность борьбы с насилием в отношении женщин. В российском посольстве в Испании отметили, что оказывают необходимую помощь и поддержку семье погибшей женщины.









