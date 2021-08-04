В Испании произошло убийство россиянки
4 августа 202122:16
Гражданка РФ была убита в испанской провинции Малага. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что полиция задержала подозреваемого в преступлении - 53-летнего сожителя погибшей.
Глава испанского правительства Педро Санчес выразил соболезнования родным и близким погибшей, подчеркнув важность борьбы с насилием в отношении женщин. В российском посольстве в Испании отметили, что оказывают необходимую помощь и поддержку семье погибшей женщины.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru