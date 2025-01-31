Мужчина с мачете напал на двух пассажиров поезда Томск — Адлер
Мужчина напал с мачете на двух пассажиров поезда Томск — Адлер, сообщает Telegram-канал Baza.
В какой-то момент поездки 67-летний пассажир стал проявлять агрессию к окружающим, а потом ударил женщину холодным оружием по голове и успел ранить им мужчину. Когда состав прибыл в Барабинск (Новосибирская область), к составу были направлены сотрудники полиции, которые и провели задержание.
Всех пассажиров эвакуировали из вагона, пострадавших госпитализировали. Задержанного доставили в отделение — возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Ранее двое россиян напали на фельдшера скорой помощи в подмосковном Солнечногорске, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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