Мужчина с мачете напал на двух пассажиров поезда Томск — Адлер

В какой-то момент поездки 67-летний пассажир стал проявлять агрессию к окружающим, а потом ударил женщину холодным оружием по голове и успел ранить им мужчину. Когда состав прибыл в Барабинск (Новосибирская область), к составу были направлены сотрудники полиции, которые и провели задержание.



Всех пассажиров эвакуировали из вагона, пострадавших госпитализировали. Задержанного доставили в отделение — возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее двое россиян напали на фельдшера скорой помощи в подмосковном Солнечногорске, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

