Мужчина с аэрозольным баллончиком пытался ограбить московский банк

В Москве мужчина, вооружившись аэрозольным баллончиком, попытался ограбить банк на Волгоградском проспекте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное МВД.

По данным агентства, он угрожал сотрудникам банка баллончиком, требуя выдать ему наличные деньги. На место прибыли полицейские, мужчина задержан.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего. Уголовное дело пока не возбуждено.

В начале октября сообщалось, что в Москве грабители пырнули ножом бизнесмена и отобрали у него 1,5 млн рублей.



