В Ногинске пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову
Жителю подмосковного Ногинска предъявлено обвинение в покушении на убийство своего отца-пенсионера. По предварительной версии, злоумышленник приехал в квартиру к отцу и открыл стрельбу из травматического пистолета. Он произвел не менее 14 выстрелов. 61-летнего мужчину экстренно доставили в больницу и прооперировали, сообщает РЕН ТВ.
Сына пострадавшего задержали, в его машине обнаружен травматический пистолет, подчёркивает сайт «Подмосковье Сегодня». Во время допросов нападавший признал вину. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Ранее НСН писала, что в гостинице на юго-западе Москвы произошла потасовка с применением огнестрельного оружия, в результате пострадали два человека. Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по московскому району Зюзино, неизвестные вошли в гостиницу, где у них произошел конфликт с двумя мужчинами. В ходе перепалки одна из сторон применили оружие, в результате мужчины в возрасте 32 лет и 51 года были госпитализированы.
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