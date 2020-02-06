В Ногинске пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову

Жителю подмосковного Ногинска предъявлено обвинение в покушении на убийство своего отца-пенсионера. По предварительной версии, злоумышленник приехал в квартиру к отцу и открыл стрельбу из травматического пистолета. Он произвел не менее 14 выстрелов. 61-летнего мужчину экстренно доставили в больницу и прооперировали, сообщает РЕН ТВ.

Сына пострадавшего задержали, в его машине обнаружен травматический пистолет, подчёркивает сайт «Подмосковье Сегодня». Во время допросов нападавший признал вину. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.