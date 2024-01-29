Мужчина распылил перцовый баллончик в полицейских в центре Москвы
В отношении мужчины, распылившего перцовый баллончик на троих полицейских возле гостиницы на Охотном ряду в Москве, возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел в воскресенье, 28 января, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным следствия, около входа в гостиницу мужчина сначала распылил в лица сотрудников полиции перцовый баллончик, затем толкнув одного из них.
В отношении нарушителя заведено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Вину он признал, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
О мотивах напавшего на полицейских мужчины ничего не сообщается.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru