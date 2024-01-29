Мужчина распылил перцовый баллончик в полицейских в центре Москвы

В отношении нарушителя заведено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Вину он признал, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

О мотивах напавшего на полицейских мужчины ничего не сообщается.

