Мужчина распылил перцовый баллончик в полицейских в центре Москвы

В отношении мужчины, распылившего перцовый баллончик на троих полицейских возле гостиницы на Охотном ряду в Москве, возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел в воскресенье, 28 января, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

По данным следствия, около входа в гостиницу мужчина сначала распылил в лица сотрудников полиции перцовый баллончик, затем толкнув одного из них.

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В отношении нарушителя заведено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Вину он признал, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

О мотивах напавшего на полицейских мужчины ничего не сообщается.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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