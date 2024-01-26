Расклейщики рекламы о продаже наркотиков задержаны в метро Москвы

Сотрудники МВД задержали в московском метро четырёх человек за расклеивание рекламы продажи наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в столичном главке полиции. Объявленя представляли собой листовки с QR-кодом онлайн-магазина запрещённых веществ.

Распространением рекламы занимались двое мужчин и две женщины. Они расклеивали объявления в вестибюлях и на платформах станций подземки. Организаторы онлайн нарко-маркета платили им за каждую наклеенную листовку.

Полицейские составили на задержанных протоколы по статье Кодекса об административных правонарушениях по статье о пропаганде наркотических средств. Двоим суд назначил штрафы по 20 тысяч рублей.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», ещё один задержанный не только оштрафован, но и направлен в специальное учреждение, поскольку не имеет российского гражданства. Мужчину выдворят за пределы России.

