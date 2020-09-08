Мужчина ранен из травматического пистолета на востоке Москвы
8 сентября 202023:47
Бытовой конфликт произошел на востоке Москвы, в результате которого мужчина был ранен из травматического пистолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую полицию.
По данным агентства, инцидент произошел на Измайловском бульваре. После выстрела в оппонента участник конфликта скрылся.
Отмечается, что пострадавшему, возможно, потребуется госпитализация.
Ранее в сентябре сообщалось, что начальник отдела полиции в Казани обстрелял подчинённых из травматического пистолета.
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8 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru