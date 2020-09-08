Мужчина ранен из травматического пистолета на востоке Москвы

Бытовой конфликт произошел на востоке Москвы, в результате которого мужчина был ранен из травматического пистолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую полицию.

По данным агентства, инцидент произошел на Измайловском бульваре. После выстрела в оппонента участник конфликта скрылся.

Отмечается, что пострадавшему, возможно, потребуется госпитализация.

Ранее в сентябре сообщалось, что начальник отдела полиции в Казани обстрелял подчинённых из травматического пистолета.



