СМИ: Начальник отдела полиции в Казани обстрелял подчинённых

Полицейский выстрелил в женщину из пневматического оружия в коридоре отдела полиции в Казани, сообщили СМИ со ссылкой на появившееся в соцсетях видео.

По информации KP.Ru, стрелял начальник отдела №3 «Зареченский» Тарас Дорошкевич. Он якобы метил в дознавателя лейтенанта Айгуль Хакимову. Как утверждается в материале, пострадали двое мужчин и женщина. При этом в прокуратуре говорят, что пострадавших нет – заявлений не поступало.

Причиной стрельбы называют плохие показатели по работе.

Когда произошёл инцидент, не ясно: есть версия, что распространение получила видеозапись, сделанная в сентябре 2019 года. Глава МВД по Татарстану назначил служебную проверку по факту сообщений о стрельбе в отделе полиции, передаёт телеканал «360».

