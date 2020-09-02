СМИ: Начальник отдела полиции в Казани обстрелял подчинённых
Полицейский выстрелил в женщину из пневматического оружия в коридоре отдела полиции в Казани, сообщили СМИ со ссылкой на появившееся в соцсетях видео.
По информации KP.Ru, стрелял начальник отдела №3 «Зареченский» Тарас Дорошкевич. Он якобы метил в дознавателя лейтенанта Айгуль Хакимову. Как утверждается в материале, пострадали двое мужчин и женщина. При этом в прокуратуре говорят, что пострадавших нет – заявлений не поступало.
Причиной стрельбы называют плохие показатели по работе.
Когда произошёл инцидент, не ясно: есть версия, что распространение получила видеозапись, сделанная в сентябре 2019 года. Глава МВД по Татарстану назначил служебную проверку по факту сообщений о стрельбе в отделе полиции, передаёт телеканал «360».
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