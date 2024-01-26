Мужчина пытался вылететь из Москвы в Оренбург с боевой гранатой

Мужчина пытался вылететь из московского аэропорта Шереметьево в Оренбург с боевой гранатой в багаже. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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34-летний мужчина имеет судимость за кражу, совершенную 16 лет назад. Инцидент произошел во время досмотра багажа около 5:40 утра. Обнаружив гранату, сотрудники службы безопасности перекрыли вход номер три, и перенаправили пассажиров на четвертый.

Граната оказалась боевая, сотрудники выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье был задержан мужчина, который взорвал в кальянной гранату, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОренбургШереметьевоГранатаАэропорт

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