Мужчина пытался вылететь из Москвы в Оренбург с боевой гранатой
Мужчина пытался вылететь из московского аэропорта Шереметьево в Оренбург с боевой гранатой в багаже. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
34-летний мужчина имеет судимость за кражу, совершенную 16 лет назад. Инцидент произошел во время досмотра багажа около 5:40 утра. Обнаружив гранату, сотрудники службы безопасности перекрыли вход номер три, и перенаправили пассажиров на четвертый.
Граната оказалась боевая, сотрудники выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее в Подмосковье был задержан мужчина, который взорвал в кальянной гранату, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru