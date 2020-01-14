Мужчина пытался покончить с собой у здания Европарламента в Страсбурге

Мужчина попытался совершить самоубийство у здания Европарламента во французском Страсбурге. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, мужчина был впоследствии госпитализирован с сильными ожогами по телу. В настоящее время причины такого поступка мужчины устанавливаются.

Первую помощь пострадавшему оказали выходцы из Гвинеи, которые проводили митинг у Европарламента. Других подробностей произошедшего не приводится.

