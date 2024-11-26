Лондон поставил Киеву десятки ракет Storm Shadow

Британские власти несколько недель назад впервые с момента прихода к власти премьер-министра Великобритании Кира Стармера поставили Киеву десятки крылатых ракет Storm Shadow, сообщает Bloomberg.

В Британии призвали прояснить ситуацию со Storm Shadow

О поставках публично не объявлялось, они были произведены после того, как у Украины истощился запас снарядов дальнего действия. Storm Shadow были отправлены до недавнего решения США и Великобритании разрешить Украине запускать дальнобойные снаряды по целям внутри российской территории.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о погибших при ударе Storm Shadow в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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