Рябков заявил, что американское ядерное оружие в Европе может стать целью для РФ
26 ноября 202405:34
Американские военные базы в Европе, среди которых те объекты, на которых размещено ядерное вооружение, могут стать потенциальными целями для Москвы в случае военного конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы МИД России Сергея Рябкова.
По его словам, элементы системы передового развёртывания средств США, нацеленных на Россию, в том числе тактических ядерных вооружений, «никоим образом не выводятся за скобки».
Рябков также не исключил развертывание РСМД в Азиатском регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru