Рябков заявил, что американское ядерное оружие в Европе может стать целью для РФ

Американские военные базы в Европе, среди которых те объекты, на которых размещено ядерное вооружение, могут стать потенциальными целями для Москвы в случае военного конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы МИД России Сергея Рябкова.

По его словам, элементы системы передового развёртывания средств США, нацеленных на Россию, в том числе тактических ядерных вооружений, «никоим образом не выводятся за скобки».

Рябков также не исключил развертывание РСМД в Азиатском регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

