Силы ПВО уничтожили малоразмерный воздушный шар в Московской области
27 мая 202421:35
В Московской области уничтожен малоразмерный воздушный шар, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что уничтожение объекта произошло в 21:00 по московскому времени. О деталях произошедшего не сообщается.
Также средства ПВО сбили беспилотник в Балашихе. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
9 мая запущенный Украиной малоразмерный воздушный шар сбили в Курской области. Объект был уничтожен над Медвенским районом, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru