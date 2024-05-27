Силы ПВО уничтожили малоразмерный воздушный шар в Московской области

В Московской области уничтожен малоразмерный воздушный шар, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что уничтожение объекта произошло в 21:00 по московскому времени. О деталях произошедшего не сообщается.

Также средства ПВО сбили беспилотник в Балашихе. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

9 мая запущенный Украиной малоразмерный воздушный шар сбили в Курской области. Объект был уничтожен над Медвенским районом, передает «Радиоточка НСН».



