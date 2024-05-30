Мужчина пострадал при атаке дронов ВСУ на АЗС в Белгородской области

Украинские дроны-камикадзе дважды атаковали автозаправочную станцию в селе Замостье в Грайворонском городском округе Белгородской области, пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Как отметил губернатор, первый дрон упал и сдетонировал, в результате местный житель получил закрытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения лица и нижних конечностей. Пострадавшего доставили в больницу.

Гладков уточнил, что из-за атаки на АЗС были выбиты стекла, повреждения получили навес и фасад. Кроме того, из-за осколков посечены трактор и легковой автомобиль.

«При повторной атаке дрона повреждена заправочная колонка. Без возгорания», — написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее в Белгородской области сбили беспилотник и семь снарядов реактивной системы залпового огня «Град», напоминает «Свободная пресса».

