Мужчина пострадал при атаке дронов ВСУ на АЗС в Белгородской области
Украинские дроны-камикадзе дважды атаковали автозаправочную станцию в селе Замостье в Грайворонском городском округе Белгородской области, пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как отметил губернатор, первый дрон упал и сдетонировал, в результате местный житель получил закрытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения лица и нижних конечностей. Пострадавшего доставили в больницу.
Гладков уточнил, что из-за атаки на АЗС были выбиты стекла, повреждения получили навес и фасад. Кроме того, из-за осколков посечены трактор и легковой автомобиль.
«При повторной атаке дрона повреждена заправочная колонка. Без возгорания», — написал губернатор в Telegram-канале.
Ранее в Белгородской области сбили беспилотник и семь снарядов реактивной системы залпового огня «Град», напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гай Ричи снимет сериал о молодом Шерлоке Холмсе
- Песков сообщил о подготовке визита Путина во Вьетнам
- ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах
- СМИ: Россияне потратят около 35 тысяч рублей на сборы в отпуск в этом году
- Умерла театральный критик Инна Соловьева
- В Петербурге, Тульской и Калининградской областях назначили выборы губернаторов
- Экспортные цены на российскую пшеницу за месяц выросли на 15,6%
- ВЦИОМ: 40% россиян хотят родить более двух детей
- Сервисы проката самокатов увеличили штрафы до 150 тысяч рублей
- Мужчина пострадал при атаке дронов ВСУ на АЗС в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru