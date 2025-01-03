Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в белгородском селе Ясные Зори

Украинский беспилотник атаковал село Ясные Зори в Белгородской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Как отметил губернатор, из-за атаки дрона мужчина получил минно-взрывную травму и ранение ноги. В тяжелом состоянии его доставляют в больницу в Белгороде.

«Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. Информация о последствиях атаки уточняется», — написал Гладков в Telegram.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 3 января над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника, пишет Ura.ru.

