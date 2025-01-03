Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в белгородском селе Ясные Зори
3 января 202508:58
Украинский беспилотник атаковал село Ясные Зори в Белгородской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как отметил губернатор, из-за атаки дрона мужчина получил минно-взрывную травму и ранение ноги. В тяжелом состоянии его доставляют в больницу в Белгороде.
«Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. Информация о последствиях атаки уточняется», — написал Гладков в Telegram.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 3 января над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru