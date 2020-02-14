Мужчина покончил с собой в ставропольской психбольнице
14 февраля 202021:20
Мужчина покончил с собой после того, как родственники привезли его в психбольницу в Ставрополе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление СК.
По данным агентства, никто из сотрудников больницы не пострадал. В настоящее время в учреждении работают следователи и криминалисты.
Ранее сообщалось, что из психиатрической больницы в Нижнем Новгороде были эвакуированы боле 150 человек из-за пожара в здании.
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ФОТО: Global Look Press
ТЕГИ:БольницаСтаврополь
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