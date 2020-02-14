Мужчина покончил с собой в ставропольской психбольнице

Мужчина покончил с собой после того, как родственники привезли его в психбольницу в Ставрополе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление СК.

По данным агентства, никто из сотрудников больницы не пострадал. В настоящее время в учреждении работают следователи и криминалисты.

Ранее сообщалось, что из психиатрической больницы в Нижнем Новгороде были эвакуированы боле 150 человек из-за пожара в здании.

