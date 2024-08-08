Мужчина погиб в результате обстрела ВСУ в Белгородской области

Один мужчина погиб в результате обстрела ВСУ села Бессоновка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

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По его словам, местный житель скончался от полученных ран до приезда врачей.

Ранее сообщалось, что один из мирных жителей Бессоновки также получил проникающее ранение головы и осколочные ранения рук.

Жителям села Колотиловка Белгородской области порекомендовали временно покинуть населенный пункт на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ, напоминает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУБелгородская область

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