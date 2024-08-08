Мужчина погиб в результате обстрела ВСУ в Белгородской области
8 августа 202419:12
Один мужчина погиб в результате обстрела ВСУ села Бессоновка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По его словам, местный житель скончался от полученных ран до приезда врачей.
Ранее сообщалось, что один из мирных жителей Бессоновки также получил проникающее ранение головы и осколочные ранения рук.
Жителям села Колотиловка Белгородской области порекомендовали временно покинуть населенный пункт на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru