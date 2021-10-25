Мужчина погиб при взрыве гранаты в жилом доме в Брянске

Прокуратура по факту ЧП инициировала уголовное дело. В квартире в момент взрыва находилась компания из четырех человек. По прибытии на место происшествия правоохранительными органами обнаружен труп мужчины 1992 года рождения, с телесными повреждениями в виде осколочных ранений.

Обстоятельства взрыва устанавливаются.

Ранее в Новой Москве нашли гранату в жилом доме. Боеприпас обнаружила у себя в тумбочке местная жительница.

