Мужчина погиб при падении дерева в Самарской области

Гражданин получил смертельное ранение при падении дерева в Самарской области. Смертельное ЧП случилось в городе Отрадном, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Кроме того, серьёзно пострадала женщина, её доставили в больницу в тяжёлом состоянии. На месте происшествия работают следователи, идёт опрос очевидцев трагического случая, начала доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Самарской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Порывы ветра достигают 20 метров в секунду. Людям рекомендуют не выходить из зданий без необходимости.

