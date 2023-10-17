Мужчина погиб при падении дерева в Самарской области
Гражданин получил смертельное ранение при падении дерева в Самарской области. Смертельное ЧП случилось в городе Отрадном, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Кроме того, серьёзно пострадала женщина, её доставили в больницу в тяжёлом состоянии. На месте происшествия работают следователи, идёт опрос очевидцев трагического случая, начала доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Самарской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Порывы ветра достигают 20 метров в секунду. Людям рекомендуют не выходить из зданий без необходимости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru