Мужчина погиб под колесами электрички на станции Красный строитель в Москве
Мужчина погиб под колесами пригородного электропоезда на станции Красный строитель Курского направления в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
По данным ведомства, инцидент произошел около 18:25. Мужчина попал под электричку, следовавшую из Нахабино в Подольск. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.
По имеющимся сведениям, к трагедии привело несоблюдение правил безопасности на железной дороге. На месте находятся сотрудники транспортной полиции, они выясняют детали произошедшего.
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