Мужчина открыл стрельбу в школе в Москве
Мужчина открыл стрельбу в одной из столичных школ, расположенной на улице Шепелюгинской. Как отмечает телеканал РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место ЧП, обнаружили на площадке лестничного холла две гильзы от огнестрельного оружия.
Неизвестный был задержан стражами порядка и признался, что совершил два выстрела из хулиганских побуждений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Информации о жертвах и пострадавших – нет.
В конце сентября НСН писала, что массовое убийство в одной из школ удалось предотвратить в Кирове. Об этом заявил замруководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров.
Он подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что один из учащихся интересуется тематикой школьного насилия. Кроме того, он планирует провести атаку с использованием холодного оружия и самодельного взрывного устройства. Других подробностей Владимир Макаров не привёл, подчёркивает RT.
Напомним, в течение последних нескольких лет в России участились нападения несовершеннолетних на сверстников и педагогов. В минувшем году громкие ЧП произошли в Перми, Улан-Удэ Саратове и Стерлитамаке. Однако самым резонансным стал случай в Керчи. Там год назад студент одного из колледжей Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в учебном заведении. Жертвами его атаки стал 21 человек. Пострадали более 60-ти.
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