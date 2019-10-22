Мужчина открыл стрельбу в школе в Москве

Мужчина открыл стрельбу в одной из столичных школ, расположенной на улице Шепелюгинской. Как отмечает телеканал РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место ЧП, обнаружили на площадке лестничного холла две гильзы от огнестрельного оружия.

Неизвестный был задержан стражами порядка и признался, что совершил два выстрела из хулиганских побуждений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Информации о жертвах и пострадавших – нет.