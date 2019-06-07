В США хотят снести школу «Колумбайн»
Печально известную школу «Колумбайн» в штате Колорадо планируют снести, сообщает РЕН ТВ. План по сносу учебного заведения, где при стрельбе погибли 13 человек в 1999 году, обсуждают власти штата.
По словам инспектора школ Джейсона Гласса, школа до сих пор остаётся «источником вдохновения для потенциальных стрелков» и находится под давлением из-за постоянного внимания прохожих и туристов.
«Здесь даже останавливаются туристические автобусы. Это постоянная угроза для детей в школе», — цитируют Гласса «Известия».
Добавим, власти планируют снести старое здание школы и построить на том же месте новое. Проект оценивается в 60-70 миллионов долларов.
Напомним, школа «Колумбайн» приобрела печальную известность после трагедии 1999 года. Тогда два старшеклассника устроили нападение на учеников и персонал учебного заведения, ранив 37 человек, из них 13 — смертельно, после чего покончили с собой. Термином «Колумбайн» с тех пор стали обозначать преступления, совершённые подростками в учебных заведениях.
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