В США хотят снести школу «Колумбайн»

Печально известную школу «Колумбайн» в штате Колорадо планируют снести, сообщает РЕН ТВ. План по сносу учебного заведения, где при стрельбе погибли 13 человек в 1999 году, обсуждают власти штата.

По словам инспектора школ Джейсона Гласса, школа до сих пор остаётся «источником вдохновения для потенциальных стрелков» и находится под давлением из-за постоянного внимания прохожих и туристов.

«Здесь даже останавливаются туристические автобусы. Это постоянная угроза для детей в школе», — цитируют Гласса «Известия».

Добавим, власти планируют снести старое здание школы и построить на том же месте новое. Проект оценивается в 60-70 миллионов долларов.