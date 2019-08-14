Новозеландский стрелок ухитрился отправить из тюрьмы письмо в Россию

Позже стало известно, что заключённый не имел права на отправку корреспонденции. По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, такие контакты не были предусмотрены в перечне прав заключённого. Министр исправительных учреждений страны Келвин Дейвис заверил общественность, что впредь в его ведомстве такого не повторится.

Напомним, 15 марта в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба. В результате погиб 51 человек, ещё полсотни были ранены. Нападавший был задержан, им оказался австралиец Брентон Таррант. Он заключён под стражу и обвиняется в совершении терактов. Следующий суд по его делу намечен на 15 августа. Отмечается, что незадолго до нападения злоумышленник опубликовал в социальных сетях документ, который, по мнению экспертов в области борьбы с терроризмом, можно сравнить с «манифестом» Андерса Брейвика – он устроил массовый теракт в июле 2011 года.

Ранее в эфире НСН психиатр-криминалист Михаил Виноградов прокомментировал трагедию в Новой Зеландии. Он рассказал о людях особого психологического склада, которые способны на совершение террористического акта.

