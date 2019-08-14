Новозеландский стрелок ухитрился отправить из тюрьмы письмо в Россию
Обвиняемый в совершении терактов в Новой Зеландии Брентон Таррант смог отправить письмо в Россию. Об этом сообщает The New Zealand Herald, цитируя текст письма.
По данным издания, послание адресовано некому Алану. В обращении к нему Таррант пишет, что посещал Россию в 2015 году, и она ему очень понравилась. Кроме того в письме объёмом в шесть страниц содержится предупреждение о некоем грядущем «великом конфликте». Помимо этого арестант благодарит своего адресата за почтовые марки, которые, по его словам, он прячет от надзирателей, пишет RT.
Позже стало известно, что заключённый не имел права на отправку корреспонденции. По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, такие контакты не были предусмотрены в перечне прав заключённого. Министр исправительных учреждений страны Келвин Дейвис заверил общественность, что впредь в его ведомстве такого не повторится.
Напомним, 15 марта в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба. В результате погиб 51 человек, ещё полсотни были ранены. Нападавший был задержан, им оказался австралиец Брентон Таррант. Он заключён под стражу и обвиняется в совершении терактов. Следующий суд по его делу намечен на 15 августа. Отмечается, что незадолго до нападения злоумышленник опубликовал в социальных сетях документ, который, по мнению экспертов в области борьбы с терроризмом, можно сравнить с «манифестом» Андерса Брейвика – он устроил массовый теракт в июле 2011 года.
Ранее в эфире НСН психиатр-криминалист Михаил Виноградов прокомментировал трагедию в Новой Зеландии. Он рассказал о людях особого психологического склада, которые способны на совершение террористического акта.
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