Мужчина ограбил салон связи в Подмосковье с помощью вешалки
Мужчина ограбил салон сотовой связи в подмосковном Звенигороде, воспользовавшись завернутой в пакет вешалки для одежды. Об этом проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, грабитель задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабёж»). Мужчина заключен под стражу.
По данным следствия, уроженец одной из стран ближнего зарубежья, зайдя в салон связи, попросил показать ему мобильный телефон. Затем покупатель достал из-под куртки предмет в пакете и начал угрожать им продавцу, после чего украл пять смартфонов.
Личность грабителя была установлена после просмотра записей с камеры видеонаблюдения. Злоумышленник был задержан правоохранителями при сбыте награбленных телефонов на одном из рынков. При этом один гаджет он уже успел продать, а три были обнаружены у него.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru