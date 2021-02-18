Мужчина ограбил салон связи в Подмосковье с помощью вешалки

По данным следствия, уроженец одной из стран ближнего зарубежья, зайдя в салон связи, попросил показать ему мобильный телефон. Затем покупатель достал из-под куртки предмет в пакете и начал угрожать им продавцу, после чего украл пять смартфонов.

Личность грабителя была установлена после просмотра записей с камеры видеонаблюдения. Злоумышленник был задержан правоохранителями при сбыте награбленных телефонов на одном из рынков. При этом один гаджет он уже успел продать, а три были обнаружены у него.

