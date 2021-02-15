Злоумышленники в масках украли из магазина в Москве украшения на 1,5 миллиона рублей

Инцидент произошел в воскресенье, 14 февраля. Двое мужчин в кепках и медицинских масках зашли в магазин около 20.00. Один из них отвлек продавца, а другой в это время открыл стеллаж и украл дорогостоящие кольцо и серьги.

Полиция ищет грабителей.



