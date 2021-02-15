Злоумышленники в масках украли из магазина в Москве украшения на 1,5 миллиона рублей

Неизвестные в медицинских масках похитили из ювелирного магазина, расположенного в ТЦ «Афимолл Сити» в Москве, кольцо и серьги за 1,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Инцидент произошел в воскресенье, 14 февраля. Двое мужчин в кепках и медицинских масках зашли в магазин около 20.00. Один из них отвлек продавца, а другой в это время открыл стеллаж и украл дорогостоящие кольцо и серьги.

Полиция ищет грабителей.


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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Ограбление
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