Злоумышленники в масках украли из магазина в Москве украшения на 1,5 миллиона рублей
15 февраля 202110:21
Неизвестные в медицинских масках похитили из ювелирного магазина, расположенного в ТЦ «Афимолл Сити» в Москве, кольцо и серьги за 1,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в воскресенье, 14 февраля. Двое мужчин в кепках и медицинских масках зашли в магазин около 20.00. Один из них отвлек продавца, а другой в это время открыл стеллаж и украл дорогостоящие кольцо и серьги.
Полиция ищет грабителей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru