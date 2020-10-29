СМИ: Мужчина облил себя бензином в офисе Яндекс.Такси
В московский офис компании Яндекс.Такси вошел мужчина и потребовал у генерального директора компании встречи, облив себя бензином, сообщает Telegram-канал 112.
Уточняется, что к месту происшествия стянулись правоохранительные службы. О причинах, побудивших мужчину облить себя легковоспламеняемым веществом, неизвестно.
Отмечается, что в данный момент мужчина задержан сотрудниками МВД, с ним проводят беседу.
Ранее сообщалось, что российская журналистка покончила с собой у здания МВД Нижнего Новгорода.
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