Мужчина, напавший на людей в компьютерном клубе во Фрязине, пришел туда случайно

Он отметил, что есть видео, на котором видно, как мужчина ранее заходил бар, выронил нож, вышел и прошел дальше. По словам собеседника, клуб находится в пяти минутах от этого бара. Так, мужчина шел по улице, увидел молодых людей, стоящих около клуба, начал кричать и побежал на них с ножом. Первого человека нападавший ранил в руку, парень упал и убежал от него.

После этого злоумышленник забежал в главный холл компьютерного клуба, увидел там еще одного молодого человека и ранил его в лопатку, после чего парень тоже смог убежать. По словам Ярослава, сразу после инцидента администраторы клуба вызвали полицию и скорую помощь, также сотрудники компьютерного клуба оказали первую помощь.

Ранее, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. По последним данным Следственного комитета РФ, число жертв теракта увеличилось до 139 человек, передает «Радиоточка НСН».

