В Подмосковье мужчина с ножом напал на людей в магазине

Нетрезвый мужчина с ножом напал на сотрудников и посетителей магазина в подмосковном Щелково, три человека получили ранения. Об этом заявила глава управления информации и общественных связей управления МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Инцидент произошел в одном из магазинов на улице Краснознаменской.

«В торговое помещение зашел мужчина в состоянии опьянения, который беспричинно нанес удары ножом персоналу и посетителям... Три человека с резаными ранами обратились в медицинское учреждение», — сообщила Петрова.

Правоохранители задержали злоумышленника — жителя Волгоградской области 2004 года рождения. Полиция устанавливает все обстоятельства ЧП.

Ранее в Берлине гражданин Сирии напал с ножом на прохожих, два человека пострадали, напоминает RT.

