В Подмосковье мужчина с ножом напал на людей в магазине
Нетрезвый мужчина с ножом напал на сотрудников и посетителей магазина в подмосковном Щелково, три человека получили ранения. Об этом заявила глава управления информации и общественных связей управления МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Инцидент произошел в одном из магазинов на улице Краснознаменской.
«В торговое помещение зашел мужчина в состоянии опьянения, который беспричинно нанес удары ножом персоналу и посетителям... Три человека с резаными ранами обратились в медицинское учреждение», — сообщила Петрова.
Правоохранители задержали злоумышленника — жителя Волгоградской области 2004 года рождения. Полиция устанавливает все обстоятельства ЧП.
Ранее в Берлине гражданин Сирии напал с ножом на прохожих, два человека пострадали, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru