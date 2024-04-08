СМИ: В Тверской области задержали подозреваемого в нападении на полицейских

Возможного подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье задержали в Тверской области. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В Подмосковье неизвестные напали на группу полицейских

По данным издания, вероятного злоумышленника вычислили по ориентировке на мотоцикл.

«Мужчину зовут Филипп Ж. Он был задержан около полуночи в одном из домов в тверском микрорайоне "Химинститут"», — пишет Baza.

Полиция проверяет задержанного на причастность к преступлению. Отмечается, что на допросе мужчина заявил, что не садился на мотоцикл с 2 апреля, а в момент нападения на правоохранителей якобы был в гостях у своей девушки.

Ранее в Московской области неизвестные напали на группу сотрудников МВД, по данным Следственного комитета, погиб один полицейский. Злоумышленникам удалось скрыться. По факту посягательства на жизнь правоохранителей возбудили уголовное дело, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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