СМИ: В Тверской области задержали подозреваемого в нападении на полицейских

По данным издания, вероятного злоумышленника вычислили по ориентировке на мотоцикл.

«Мужчину зовут Филипп Ж. Он был задержан около полуночи в одном из домов в тверском микрорайоне "Химинститут"», — пишет Baza.

Полиция проверяет задержанного на причастность к преступлению. Отмечается, что на допросе мужчина заявил, что не садился на мотоцикл с 2 апреля, а в момент нападения на правоохранителей якобы был в гостях у своей девушки.

Ранее в Московской области неизвестные напали на группу сотрудников МВД, по данным Следственного комитета, погиб один полицейский. Злоумышленникам удалось скрыться. По факту посягательства на жизнь правоохранителей возбудили уголовное дело, отмечает телеканал «360».

