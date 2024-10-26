Мужчина избил женщину в московском метро

По информации надзорного ведомства, инцидент произошел в вагоне поезда, когда он подъезжал к станции «ВДНХ». Агрессивный мужчина несколько раз ударил женщину руками, после чего на выходе из поезда нанес ей удар ногой, из-за чего пассажирка упала.

Преступление совершено из хулиганских побуждений. Нападавшего привлекут к ответственности по статье Уголовного кодекса о побоях.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей города Волжский Волгоградской области по подозрению в избиении участника спецоперации на Украине, передает «Радиоточка НСН».

