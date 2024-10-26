Мужчина избил женщину в московском метро
Мужчина напал на пассажирку в Московском метрополитене. Об этом в воскресенье сообщила столичная прокуратура.
По информации надзорного ведомства, инцидент произошел в вагоне поезда, когда он подъезжал к станции «ВДНХ». Агрессивный мужчина несколько раз ударил женщину руками, после чего на выходе из поезда нанес ей удар ногой, из-за чего пассажирка упала.
Преступление совершено из хулиганских побуждений. Нападавшего привлекут к ответственности по статье Уголовного кодекса о побоях.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей города Волжский Волгоградской области по подозрению в избиении участника спецоперации на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru