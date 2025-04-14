Мужчина избил пассажира в московском метро

Мужчина напал на пассажира на станции метро «Мичуринский проспект» БКЛ в Москве, сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы.

На опубликованных кадрах с записи видеонаблюдения видно, как между пассажирами завязывается конфликт во время высадки пассажиров из вагона. В результате 33-летний дебошир нанёс оппоненту несколько ударов ногами и руками.

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Его действия квалифицированы по статье «Побои из хулиганских побуждений». Задержан ли нарушитель, не сообщается.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина после ссоры с пассажирами в вагоне метро начал стрелять из пускового сигнального устройства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ДракаПроисшествие

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