Мужчина избил пассажира в московском метро
Мужчина напал на пассажира на станции метро «Мичуринский проспект» БКЛ в Москве, сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы.
На опубликованных кадрах с записи видеонаблюдения видно, как между пассажирами завязывается конфликт во время высадки пассажиров из вагона. В результате 33-летний дебошир нанёс оппоненту несколько ударов ногами и руками.
Его действия квалифицированы по статье «Побои из хулиганских побуждений». Задержан ли нарушитель, не сообщается.
Ранее в Санкт-Петербурге мужчина после ссоры с пассажирами в вагоне метро начал стрелять из пускового сигнального устройства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru