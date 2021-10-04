Мужчина и ребенок погибли в автоаварии в Саратовской области
4 октября 202101:04
В Балашовском районе Саратовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщает «РЕН ТВ».
Там столкнулись два автомобиля - Toyota и Hyundai. В результате аварии погибли два человека, включая четырехлетнего ребенка, еще один взрослый получил травмы.
В ДТП погиб 40-летний водитель Hyundai, а также 4-летняя пассажирка этого автомобиля.
Пассажирка, ехавшая в этой же машине, была госпитализирована с различными травмами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru