Мужчина и ребенок погибли в автоаварии в Саратовской области

Там столкнулись два автомобиля - Toyota и Hyundai. В результате аварии погибли два человека, включая четырехлетнего ребенка, еще один взрослый получил травмы.

В ДТП погиб 40-летний водитель Hyundai, а также 4-летняя пассажирка этого автомобиля.

Пассажирка, ехавшая в этой же машине, была госпитализирована с различными травмами.

