Мужчина и ребенок погибли в автоаварии в Саратовской области

В Балашовском районе Саратовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщает «РЕН ТВ».

Из-за ДТП грузовика с поездом повреждены рельсы и пассажирская платформа под Пензой

Там столкнулись два автомобиля - Toyota и Hyundai. В результате аварии погибли два человека, включая четырехлетнего ребенка, еще один взрослый получил травмы.

В ДТП погиб 40-летний водитель Hyundai, а также 4-летняя пассажирка этого автомобиля.

Пассажирка, ехавшая в этой же машине, была госпитализирована с различными травмами.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:АварияДТП
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры