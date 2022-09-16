Хулиган избил юношу в московском метро
Полиция задержала напавшего на несовершеннолетнего в вагоне московского метро. Возбуждено уголовное дело о побоях, информирует Главное управление МВД по городу Москве.
Конфликт возник на Большой кольцевой линии. По данным следствия, пассажир «из хулиганских побуждений» нанёс несколько ударов 17-летнему юноше в «область головы». Выйдя на платформе станции «Мнёвники», злоумышленник продолжил избивать жертву. Очевидцы не дали скрыться хулигану.
Сотрудники правоохранительных органов задержали его через несколько минут после происшествия. Причём, объяснить мотивы своего поведения задержанный не смог. Избитый молодой человек был госпитализирован. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
В минувшую среду на Юго-Западе Москвы задержали неадекватного гражданина, который избивал машину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Аналогичный случай произошел днём ранее в районе Марьино – мужчина битой наносил удары по припаркованным автомобилям.
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