Мужчина бросил бутылку в президента Аргентины во время инаугурации
Неизвестный бросил бутылку в избранного президента Аргентины Хавьера Милея во время его инаугурации. Об этом сообщает газета La Nacion.
Инцидент произошел, когда глава государства в сопровождении сестры — генсека президентской канцелярии Карины Милей — и охраны проезжал по Буэнос-Айресу. Брошенная бутылка пролетела над Милеем и попала в голову заместителю комиссара федеральной полиции, последний получил колото-резаную рану. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, пишет Ura.ru.
По данным издания Clarin, злоумышленника задержали, им оказался 51-летний Гастон Ариэль Мерканцини — сторонник экс-президента и вице-президента Аргентины Кристины Киршнер. В июле мужчина уже задерживался после того, как разбил стекла в чужом автомобиле железным прутом.
Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины в минувшее воскресенье, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru