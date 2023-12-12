Мужчина бросил бутылку в президента Аргентины во время инаугурации

Инцидент произошел, когда глава государства в сопровождении сестры — генсека президентской канцелярии Карины Милей — и охраны проезжал по Буэнос-Айресу. Брошенная бутылка пролетела над Милеем и попала в голову заместителю комиссара федеральной полиции, последний получил колото-резаную рану. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, пишет Ura.ru.

По данным издания Clarin, злоумышленника задержали, им оказался 51-летний Гастон Ариэль Мерканцини — сторонник экс-президента и вице-президента Аргентины Кристины Киршнер. В июле мужчина уже задерживался после того, как разбил стекла в чужом автомобиле железным прутом.

Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины в минувшее воскресенье, напоминает телеканал «360».

