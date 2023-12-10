Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины
Победивший на выборах главы Аргентины крайне правый политик Хавьер Милей вступил в должность президента. Церемония состоялась в воскресенье, 10 декабря.
Милей принес присягу перед парламентариями. Он будет находиться во главе государства четыре года.
На посту президента политик намерен провести масштабную приватизацию, снять часть ограничений на внешнюю торговлю, перевести финансовую систему на доллар США и распустить Центральный банк.
Аргентина переживает глубокий экономический кризис. По оценке экспертов, в 2023 года инфляция составит 185%.
В интервью «Радиоточке НСН» сотрудник Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский высказал мнение, что новый президент Аргентины своим политическим курсом отдалит страну от России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Производитель боеприпасов Vista Outdoors предрек глобальный дефицит пороха
- Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины
- Фетисов допустил ужесточение критериев допуска россиян на Олимпиаду
- Захарова назвала Европарламент «откровенно экстремистской площадкой»
- Советский актер Сергей Иванов умер на 94-м году жизни
- В драке на севере Москвы два человека получили ножевые ранения
- Финансы поют романсы: ФНС взялась за творческую элиту
- У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2
- Нетаньяху покинул заседание правительства ради переговоров с Путиным
- Брянский суд арестовал отца школьницы, устроившей стрельбу в гимназии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru