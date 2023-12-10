Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины

Милей принес присягу перед парламентариями. Он будет находиться во главе государства четыре года.

На посту президента политик намерен провести масштабную приватизацию, снять часть ограничений на внешнюю торговлю, перевести финансовую систему на доллар США и распустить Центральный банк.

Аргентина переживает глубокий экономический кризис. По оценке экспертов, в 2023 года инфляция составит 185%.

В интервью «Радиоточке НСН» сотрудник Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский высказал мнение, что новый президент Аргентины своим политическим курсом отдалит страну от России.

