Муж кассирши из Башкирии проиграл украденные ей миллионы
Муж сотрудницы банка в Башкирии Луизы Хайруллиной, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей, заявил, что проиграл украденные средства в азартные игры. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил «РИА Новостям».
Мужчина также заявил, что собирается посетить одно из ток-шоу, в ходе которого намерен попросить у россиян помощи в сборе необходимой суммы, которую собирается вернуть её банку.
«Он не хочет, чтобы его жена оказалась за решеткой»,— цитирует РИА ФАН источник в полиции.
Ранее полиция заподозрила старшего кассира Луизу Хайруллину в хищении более 20 миллионов рублей в башкирском Салавате. Женщина с мужем и двумя детьми исчезла 27 мая и позже была объявлена в розыск. Суд заочно арестовал её по статье «Присвоение или растрата». Хайруллина была задержана четвертого июля на съемной квартире в Казани. В МВД заявили, что с ней была и ее семья, а вот деньги обнаружить не удалось, напоминает Ura.ru.
Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН рассказал, чем могла руководствоваться Хайруллина при совершении преступления.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Центробанк назвал главные способы краж денег со счетов россиян
- Новости за ночь: США грозит дефолт в сентябре
- Глава Минюста США назвал спектаклем допрос Мюллера в Конгрессе
- Андрей Малахов обратился к Владимиру Зеленскому
- На Рыбинском водохранилище сел на мель теплоход с сотнями иностранцев