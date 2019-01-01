Происшествия

Муж кассирши из Башкирии проиграл украденные ей миллионы

9 июля08:39

Муж сотрудницы банка в Башкирии Луизы Хайруллиной, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей, заявил, что проиграл украденные средства в азартные игры. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил «РИА Новостям».

Мужчина также заявил, что собирается посетить одно из ток-шоу, в ходе которого намерен попросить у россиян помощи в сборе необходимой суммы, которую собирается вернуть её банку.

Названы мотивы кассира Хайруллиной, сбежавшей с 20 миллионами рублей

«Он не хочет, чтобы его жена оказалась за решеткой»,— цитирует РИА ФАН источник в полиции.

Ранее полиция заподозрила старшего кассира Луизу Хайруллину в хищении более 20 миллионов рублей в башкирском Салавате. Женщина с мужем и двумя детьми исчезла 27 мая и позже была объявлена в розыск. Суд заочно арестовал её по статье «Присвоение или растрата». Хайруллина была задержана четвертого июля на съемной квартире в Казани. В МВД заявили, что с ней была и ее семья, а вот деньги обнаружить не удалось, напоминает Ura.ru.

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН рассказал, чем могла руководствоваться Хайруллина при совершении преступления.

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ФОТО: pxhere.com
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