Муж кассирши из Башкирии проиграл украденные ей миллионы

Муж сотрудницы банка в Башкирии Луизы Хайруллиной, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей, заявил, что проиграл украденные средства в азартные игры. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил «РИА Новостям».

Мужчина также заявил, что собирается посетить одно из ток-шоу, в ходе которого намерен попросить у россиян помощи в сборе необходимой суммы, которую собирается вернуть её банку.