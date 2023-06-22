Мусорный комплекс горит на юге Москвы. Видео
22 июня 202315:43
Серьёзный пожар возник на юге российской столицы. В районе Чертаново Центральное горит мусоросортировочный комплекс. По информации столичного главка МЧС, огонь уже охватил не менее 900 квадратных метров и существует угроза его дальнейшего распространения.
Предприятие расположено в начале Дорожной улицы. В тушении принимает участие пожарно-спасательный вертолет МЧС.
Информации о пострадавших не поступало. На место происшествия прибыл заместитель чертановского межрайонного прокурора Станислав Шевченко, передает ТАСС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru