Мусорный комплекс горит на юге Москвы. Видео

Серьёзный пожар возник на юге российской столицы. В районе Чертаново Центральное горит мусоросортировочный комплекс. По информации столичного главка МЧС, огонь уже охватил не менее 900 квадратных метров и существует угроза его дальнейшего распространения.

Предприятие расположено в начале Дорожной улицы. В тушении принимает участие пожарно-спасательный вертолет МЧС.

Информации о пострадавших не поступало. На место происшествия прибыл заместитель чертановского межрайонного прокурора Станислав Шевченко, передает ТАСС.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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