Мурманский стрелок не спал по ночам и играл в видеоигры

Житель Мурманска Владислав Завгородний, который вечером 30 марта открыл беспорядочную стрельбу с крыши 14-этажного дома в областном центре, не спал по ночам, много играл на компьютере, рассказала РИА Новости его мать.

У мужчины 43 лет не было семьи и детей. Рванее он расстался с подругой, которая вышла за муж. При этом, по словам матери, её сын не был конфликтным, не умел драться. Женщина также рассказала, что конфликтовала с ним из-за ночных компьютерных игр, потому что не могла запускать стиральную машину.