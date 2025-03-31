Мурманский стрелок не спал по ночам и играл в видеоигры

Житель Мурманска Владислав Завгородний, который вечером 30 марта открыл беспорядочную стрельбу с крыши 14-этажного дома в областном центре, не спал по ночам, много играл на компьютере, рассказала РИА Новости его мать.

У мужчины 43 лет не было семьи и детей. Рванее он расстался с подругой, которая вышла за муж. При этом, по словам матери, её сын не был конфликтным, не умел драться. Женщина также рассказала, что конфликтовала с ним из-за ночных компьютерных игр, потому что не могла запускать стиральную машину.

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Стрелок проживал на Кольском проспекте в многоэтажке, с крыши которой открыл огонь из ружей. При операции силовиков по нейтрализации злоумышленника он был тяжело ранен. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас мужчина находится в больнице под охраной.

Люди в ходе стрельбы не пострадали, повреждена машина патрульно-постовой службы полиции. Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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Фото: t.me/su_skr51
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