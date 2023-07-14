Мурашко: В Свердловской области локализовали вспышку менингококовой инфекции

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вспышка менингококовой инфекции в Свердловской области локализована, сообщает ТАСС.

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По его словам, под наблюдением врачей находятся 16 пациентов, их состояние оценивается, как удовлетворительное, они идут на поправку.

«Вовремя обратились, вовремя выявлены контактные лица и получили необходимую терапию для профилактики развития более тяжелых течений», - отметил министр, добавив, что риск вспышки инфекции на территории России отсутствует.

Ранее научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев заявил, что массовое распространение менингококковой инфекции в России невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
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