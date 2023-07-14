Мурашко: В Свердловской области локализовали вспышку менингококовой инфекции
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вспышка менингококовой инфекции в Свердловской области локализована, сообщает ТАСС.
По его словам, под наблюдением врачей находятся 16 пациентов, их состояние оценивается, как удовлетворительное, они идут на поправку.
«Вовремя обратились, вовремя выявлены контактные лица и получили необходимую терапию для профилактики развития более тяжелых течений», - отметил министр, добавив, что риск вспышки инфекции на территории России отсутствует.
Ранее научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев заявил, что массовое распространение менингококковой инфекции в России невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Россия ничего не говорила о продлении зерновой сделки
- СМИ сообщили о госпитализации Николая Дроздова
- Норовирус стал причиной отравления детей в лагере «Волна» в Свердловской области
- Миронов предложил передать ЧВК под контроль СВР
- Эрдоган: Анкара ждет от Брюсселя действий по интеграции Турции в ЕС
- Аналитик НАТО предупредил о сюрпризах для ВСУ от российских войск
- 112: В Москве задержали администратора Telegram-каналов «Кремлевская прачка», «Силовики» и Brief
- Мурашко: В Свердловской области локализовали вспышку менингококовой инфекции
- Мосгоризбирком: Собянин заработал за год 13 млн рублей
- УЕФА оштрафовал «Барселону» на полмиллиона евро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru